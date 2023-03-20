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Putin’den Mariupol’e sürpriz ziyaret! Bu ziyaret ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 09:02
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşının 2. yılında işgal edilen kentleri ziyarete başladı. Putin, Rus güçlerinin kontrol altına aldığı Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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