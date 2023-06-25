Putin’den ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı ordu Wagner'in 1 günlük isyanının dün akşam anlaşma yoluyla sona ermesinin ardından bir açıklama yaptı. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat. Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek." dedi.