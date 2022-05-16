Putin’den iki ülkenin NATO adımına sert tepki

Ukrayna'da çatışmalar başta Mariupol olmak üzere ülkenin doğusunda yoğunlaştı. Ukrayna'dan ise, "Rus askeri Harkov'dan çekildi" açıklaması geldi. Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmek istemesi konusuyla ilgili açıklama geldi. Putin, "Askeri altyapımızı genişleterek tepki vereceğiz." dedi. Son gelişmeleri Harkov'dan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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