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Putin'den gaz ve yaptırım açıklaması! Gaz sözleşmeleri durdurulacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2022 16:59
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Batı ülkelerine güvenmediğini bir kez daha dile getiren Putin, "Yatırım için bahane bulacaklar" dedi. Putin yaptığı açıklamada, "Ruble ile ödeme yapılmazsa gaz sözleşmesleri durdurulacak" şeklinde konuştu.
Putin’den gaz ve yaptırım açıklaması
Putin'den gaz ve yaptırım açıklaması
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