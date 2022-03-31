31 Mart 2022, Perşembe
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Putin'den gaz ve yaptırım açıklaması! Gaz sözleşmeleri durdurulacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlar hakkında açıklama yaptı. Batı ülkelerine güvenmediğini bir kez daha dile getiren Putin, "Yatırım için bahane bulacaklar" dedi. Putin yaptığı açıklamada, "Ruble ile ödeme yapılmazsa gaz sözleşmesleri durdurulacak" şeklinde konuştu.