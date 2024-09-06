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Putin’den Erdoğan’a mahkum takası teşekkürü

Putin’den Erdoğan’a mahkum takası teşekkürü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 12:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MİT aracılığıyla yapılan esir takasındaki rolü sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke ilişkilerine de değinen Putin, Türkiye'ye doğalgaz ihracatının artabileceğini de söyledi. Putin ABD seçimlerinde desteklediği adayı da açıkladı.
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