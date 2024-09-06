06 Eylül 2024, Cuma
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Putin’den Erdoğan’a mahkum takası teşekkürü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MİT aracılığıyla yapılan esir takasındaki rolü sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke ilişkilerine de değinen Putin, Türkiye'ye doğalgaz ihracatının artabileceğini de söyledi. Putin ABD seçimlerinde desteklediği adayı da açıkladı.