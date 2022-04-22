22 Nisan 2022, Cuma
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Putin’den Azovstal talimatı! Rusya’dan beyaz kurdele çağrısı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kritik öneme sahip olan Mariupol kenti Rusya'nın denetimine geçti. Azovstal çelik fabrikasında ise aralarında Ukrayna askeri ve sivillerinde olduğu iki bin kişinin bekleyişi ise sürüyor. Putin ise fabrikaya saldırılmamasını istedi. Tesisin abluka altına alınacağını duyurdu. Rusya'nın bundan sonraki hedefi ise Kramatorsk şehri olacak.