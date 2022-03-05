Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu karar savaş ilanı

Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika haberler... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ordunun bir süre beklemeye geçeceği ve Volnovakha ve Mariupol'deki sivillere insani koridor açılacağı belirtildi. Tahliyeler için 5 saat süre verilen sivillerin geçişi başlamışken az önce Mariupol kentindeki geçici ateşkes kararının ertelendiği duyuruldu. Ukrayna, Rus tarafının ateşkes kararına uymadığını açıkladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelenskiy, anlaşmak istemiyor." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Operasyon kararı kolay alınmadı. Donbass'taki sorunun barışçıl çözümüne Ukrayna izin vermedi." ifadelerini kullandı. Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir" diyerek Avrupa'ya gözdağı verdi. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...