Putin'den ABD'ye "nadir toprak elementi" teklifi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nadir toprak elementleri konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Bu alanda Ukrayna’dan daha büyük rezerve sahip olduklarını da vurguladı. Putin, ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılmasının da söz konusu olabileceğini söyledi

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