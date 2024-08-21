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Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret

Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 13:49
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın ardından Çeçenistan'a gitti. Putin, havalimanında, Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından karşılandı.
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Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
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