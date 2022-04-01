01 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin-Zelenskiy görüşmesi için Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: İki lideri görüştürebilirseniz minnettar kalırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov İstanbul'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise "Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.