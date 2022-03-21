21 Mart 2022, Pazartesi
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Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin: Zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerek
Ukrayna lideri Zelenskiy’nin diyalog mesajına Kremlin'den cevap geldi. Açıklamada "Putin-Zelenskiy görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor" denildi. Rusya'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.