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Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin: Zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerek

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 16:19
Ukrayna lideri Zelenskiy’nin diyalog mesajına Kremlin'den cevap geldi.  Açıklamada "Putin-Zelenskiy görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor" denildi. Rusya'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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