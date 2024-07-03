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Putin ve Xi, Astana’da bir araya geldi!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.07.2024 19:47
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldikleri Astana'da görüştü. Putin, "Dünya meselelerinde ki Rus-Çin etkileşimi uluslararası arenadaki temel istikrar unsurlardan biridir ve biz bu yönde etkileşimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yıl BRİCS'in dönem başkanlığını yapıyoruz. Bu örgüt de ortak girişimlerimizle kurulmuştur ve bu yıl ekimde Kazan'da yapılacak zirveye meslektaşlarımızın ve sizin katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şi ise yaptığı konuşmada, Çin ile Rusya'yı iki ülke ilişkilerini kararlılıkla korumaya çağırarak, istikrarsızlık ve değişimlerle dolu uluslararası durumların karşısında Rusya ile Çin’in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Şi, ayrıca tarafların kendi yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.
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