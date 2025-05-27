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Putin ve Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldı

Putin ve Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 00:50
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmelerin ve ekonomi ve enerji alanındaki ikili konuların ele alındığını aktardı.
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Putin ve Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldı
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