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Putin ve Biden Ukrayna zirvesi için anlaştı! İşte Rusya – Ukrayna krizinde son durum

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Giriş: 21.02.2022 08:59
Dünyanın gözü kulağı Donbas'ta. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki gerilimi düşürmek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Diğer yandan diplomasi trafiği de devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önce Rus ardından da Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü. ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında merakla beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası hem Elysee Sarayı'ndan, hem de Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Peki hangi mesajlar verildi? İşte son durum...
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