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Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

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Giriş: 29.07.2023 17:12
Rusya lideri Putin’den dikkat çeken bir "barış" açıklaması geldi. Putin "Ukrayna ile görüşmeye hazırız ama Kiev görüşmek istemiyor" dedi. Çatışmanın ABD ve NATO'dan kaynaklandığını da iddia etti. Detayları A H0aber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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