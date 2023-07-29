Rusya lideri Putin’den dikkat çeken bir "barış" açıklaması geldi. Putin "Ukrayna ile görüşmeye hazırız ama Kiev görüşmek istemiyor" dedi. Çatışmanın ABD ve NATO'dan kaynaklandığını da iddia etti. Detayları A H0aber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.