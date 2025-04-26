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Putin, Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff’u kabul etti!

Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Witkoff temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de ağırlıyor" dedi. Görüşmede Rusya tarafında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev hazır bulundu.
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