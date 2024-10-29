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Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 22:58
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını duyurdu.
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