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Putin-Macron arasındaki uzun masa krizinin perde arkası! DNA ve PCR detayı ortaya çıktı

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Giriş: 12.02.2022 12:25
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için zirvenin dev masada yapıldığı ortaya çıktı. Kremlin de Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmak istemediğini doğruladı. Macron’a yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, ilginç bir detay ortaya çıktı. Fransız bir yetkili, “Bunun el sıkışma ve o uzun masa anlamına geldiğini gayet iyi biliyorduk. Ancak Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemezdik" açıklamasını yaptı.
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