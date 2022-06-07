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Putin, küresel enflasyon için Batı'yı suçladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 12:31
ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesindeki enflasyonun sebebi olarak gösterdiği Rus Lider Putin, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına yol açtı" dedi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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