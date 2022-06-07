07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Putin, küresel enflasyon için Batı'yı suçladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesindeki enflasyonun sebebi olarak gösterdiği Rus Lider Putin, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına yol açtı" dedi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.