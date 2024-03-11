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Putin donanma komutanını görevden aldı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 16:22
İngiliz basını kritik bir iddia ortaya attı. Rusya Devlet Başkını Putin'in Karadeniz'de Ukrayna'nın Rus birliklerine düzenlediği saldırıların ardından, donanma komutanını görevden aldığı öne sürüldü. Diğer yandan Kremlin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in müzakere açıklamalarına da yanıt verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı...
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