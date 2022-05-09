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Putin bugün ne açıklayacak?

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 09:27
Rusya'da gözler bugüne çevrildi. Zafer Günü kutlamalarında Rusya Devlet Başkanı Putin'in zafer ilan edip savaşı mı bitireceği, yoksa topyekün savaş mı ilan edeceği merak ediliyor. Dünya Putin'in yapacağı konuşmaya kilitlenmiş durumda. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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