Putin bugün ne açıklayacak?

Rusya'da gözler bugüne çevrildi. Zafer Günü kutlamalarında Rusya Devlet Başkanı Putin'in zafer ilan edip savaşı mı bitireceği, yoksa topyekün savaş mı ilan edeceği merak ediliyor. Dünya Putin'in yapacağı konuşmaya kilitlenmiş durumda. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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