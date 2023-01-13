Putin azarladı: Neden aptalı oynuyorsun?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetle görüşürken başbakan yardımcısını azarladı. Savunma sanayisindeki sözleşmelerin hazır olmadığını gören Putin, başbakan yardımcısına "Neden aptalı oynuyorsun? Bir ay süren var" dedi.

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