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Putin azarladı: Neden aptalı oynuyorsun?

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Giriş: 13.01.2023 08:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetle görüşürken başbakan yardımcısını azarladı. Savunma sanayisindeki sözleşmelerin hazır olmadığını gören Putin, başbakan yardımcısına "Neden aptalı oynuyorsun? Bir ay süren var" dedi.
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