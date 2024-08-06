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Protestocular Başbakanlık ofisi! Şeyh Hasina Vecid önce istifa etti ardından Hindistan’a kaçtı

Protestocular Başbakanlık ofisi! Şeyh Hasina Vecid önce istifa etti ardından Hindistan’a kaçtı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 09:45
Bangladeş'te uzun süredir devam eden protestolar sırasında göstericiler başbakanlık ofisini bastı Başbakan Hasina Vecid görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ülkeyi terk etti Bangladeş'in geçici hükümet ile yönetileceği duyuruldu.
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Protestocular Başbakanlık ofisi!
Protestocular Başbakanlık ofisi!
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