Protestocular Başbakanlık ofisi! Şeyh Hasina Vecid önce istifa etti ardından Hindistan’a kaçtı

Bangladeş'te uzun süredir devam eden protestolar sırasında göstericiler başbakanlık ofisini bastı Başbakan Hasina Vecid görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ülkeyi terk etti Bangladeş'in geçici hükümet ile yönetileceği duyuruldu.

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