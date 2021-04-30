Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları! Böyle teşekkür ettiler

Dünyanın en göz önünde çiftlerinden biri olan Prens William ile Kate Middleton, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde, takipçilerine ve hayranlarına bir sürpriz yaptı. 29 Nisan 2011'de gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, kendilerine iyi dileklerini gösteren takipçilerine aile hayatlarını gözler önüne seren özel bir video ile teşekkür etti.