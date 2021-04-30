30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları! Böyle teşekkür ettiler

Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları! Böyle teşekkür ettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2021 11:41
Güncelleme:30.04.2021 11:55
Dünyanın en göz önünde çiftlerinden biri olan Prens William ile Kate Middleton, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde, takipçilerine ve hayranlarına bir sürpriz yaptı. 29 Nisan 2011'de gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, kendilerine iyi dileklerini gösteren takipçilerine aile hayatlarını gözler önüne seren özel bir video ile teşekkür etti.
Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları!
Prens William ve Kate Middleton'dan 10. yıl pozları!
Korkulan oluyor! Kovid-19'un bulaşıcı özelliği...
Korkulan oluyor! Kovid-19'un bulaşıcı özelliği...
'Öldürüyor' diye durdurdukları aşıyı evsizlere vuracaklar
'Öldürüyor' diye durdurdukları aşıyı evsizlere vuracaklar
İsrail'de felaket 'geliyorum' demiş!
İsrail'de felaket 'geliyorum' demiş!
İsrail'de büyük facia!
İsrail'de büyük facia!
Filistin için kritik karar
Filistin için kritik karar
Salgında yeni rekor!
Salgında yeni rekor!
Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor?
Kraliçe Elizabeth emekliye mi ayrılıyor?
Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! İdam ettirdi
Kim Jong Un'un gazabı korkunç oldu! İdam ettirdi
Bir ülke tükenmenin eşiğinde.
Bir ülke tükenmenin eşiğinde.
Kabe'den şaşırtan görüntü
Kabe'den şaşırtan görüntü
Polisler şaşkına döndü! İçinden...
Polisler şaşkına döndü! İçinden...
Daha Fazla Video Göster