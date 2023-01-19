19 Ocak 2023, Perşembe
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Prens Harry'nin kitabı başına dert oldu! İngiliz komutanlardan sert tepki: Her zaman aptaldı
Prens Harry'nin Spare adlı kitabında 25 Taliban askerini öldürdüğünü kabul etmesinin ardından İngiltere'deki askeri yetkililer, Sussex Dükü'nü İran'a malzeme vermek ve askerini kariyerini mali kazanç için kullanmakla suçladı. Prens Harry, komutanlar tarafından "aptal çocuk" olarak nitelendirildi.