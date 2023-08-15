Prag’da Atatürk heykeline engel

Çekya'nın Başkenti Prag’da Türk Büyükelçiliği’nin cumhuriyetin 100. Yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için büyükelçilik binasının karşısındaki Ankara Caddesi'nde bulunan küçük bir parka Atatürk heykeli koymak istemişti.