15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Prag'da Atatürk heykeline engel

Prag'da Atatürk heykeline engel

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 16:29
Güncelleme:15.08.2023 16:30
Çekya'nın Başkenti Prag’da Türk Büyükelçiliği’nin cumhuriyetin 100. Yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için büyükelçilik binasının karşısındaki Ankara Caddesi'nde bulunan küçük bir parka Atatürk heykeli koymak istemişti.
Prag’da Atatürk heykeline engel
Prag'da Atatürk heykeline engel
Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama!
Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama!
Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?
Wagner paralı asker sayısını azaltacak mı?
Musk ile Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi?
Musk ile Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi?
Bazum’a vatana ihanet suçlaması
Bazum'a vatana ihanet suçlaması
Almanya’da Darbe planı ifşa oldu
Almanya'da "Darbe planı" ifşa oldu
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
Rusya’dan Karadeniz’de uyarı ateşi
Rusya'dan Karadeniz'de uyarı ateşi
İsrail’de öfke büyüyor
İsrail'de öfke büyüyor
Tarihten bugüne Atlantik- Avrasya güç mücadelesi
Tarihten bugüne Atlantik- Avrasya güç mücadelesi
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Başkan adayına suikast anı
Başkan adayına suikast anı
Daha Fazla Video Göster