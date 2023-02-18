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Portekiz'den "Altın Vize" kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 11:05
Portekiz hükümeti, ekim 2012'den bu yana uyguladığı, "Altın Vize" olarak adlandırılan emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesi uygulamasını kaldırdı.
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