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Pompalarla denizden su çekiyorlar! İsrail'in kurduğu borular denizden Gazze'ye kadar uzanıyor

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 10:18
İsrail'in Hamas tünellerini su ile doldurma planı dünya gündeminde. Gazze'den serbest bırakılan esirler Başbakan Binyamin Netanyahu'nun planına tepki gösterdi. Ordunun yayınladığı görüntüde askerlerin sahile su pompaları kurduğu görüldü.
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Pompalarla denizden su çekiyorlar!
Pompalarla denizden su çekiyorlar!
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