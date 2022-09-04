04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Polonya'nın 'Savaş Tazminatı' talebine yanıt

Polonya'nın 'Savaş Tazminatı' talebine yanıt

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2022 13:05
2. Dünya Savaşında yaşananlar nedeniyle Polonya Almanya'dan savaş tazminatı istedi. Berlin yönetimi net bir dille reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
Polonya’nın ’Savaş Tazminatı’ talebine yanıt
Polonya'nın 'Savaş Tazminatı' talebine yanıt
ABD’de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
SSCB’nin son lideri Gorbaçov’a veda
SSCB'nin son lideri Gorbaçov'a veda
Sovyetlerin son lideri Gorbaçov aslında kimdi?
Sovyetlerin son lideri Gorbaçov aslında kimdi?
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Camiye bombalı saldırı!
Camiye bombalı saldırı!
ABD bölünüyor mu?
ABD bölünüyor mu?
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu
Berlin karanlıkta! Sembol yapılar ışıksız kaldı
Berlin karanlıkta! Sembol yapılar ışıksız kaldı
Düşük not veren öğretmenlerine...
Düşük not veren öğretmenlerine...
Irak’ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?
Irak'ta neler oluyor? İç savaş kapıda mı?
Daha Fazla Video Göster