04 Eylül 2022, Pazar
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Polonya'nın 'Savaş Tazminatı' talebine yanıt
2. Dünya Savaşında yaşananlar nedeniyle Polonya Almanya'dan savaş tazminatı istedi. Berlin yönetimi net bir dille reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.