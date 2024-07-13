Polonya’da savaş uçağı piste çakıldı: 1 ölü! Rusya yolcu uçağı test uçuşunda düştü: 3 ölü

Avrupa'nın doğusu bir günde iki uçak kazasına sahne oldu. Polonya'da bir savaş jeti eğitim uçuşu esnasında düştü. Rusya'da ise bir yolcu uçağının test uçuşu faciayla sonuçlandı. İki kazada da kurtulan olmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN