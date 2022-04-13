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Polonya'da Rus diplomat krizi! Envanter çıkarılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2022 16:40
Polonya'nın başkenti Varşova'da, savaştan kaçan Ukraynalılar için sıra dışı bir karar verildi. Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koyduğunu ve bu alanın Ukraynalı sığınmacılar tarafından kullanılacağını açıkladı.
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