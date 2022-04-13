13 Nisan 2022, Çarşamba
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Polonya'da Rus diplomat krizi! Envanter çıkarılıyor
Polonya'nın başkenti Varşova'da, savaştan kaçan Ukraynalılar için sıra dışı bir karar verildi. Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koyduğunu ve bu alanın Ukraynalı sığınmacılar tarafından kullanılacağını açıkladı.