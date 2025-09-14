14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi
Polonya’da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 01:23
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları (İHA) tehdidi nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polonya’da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
NATO savaş uçakları Ukrayna sınırına sevk edildi
Berlin’de on binler Gazze’de soykırımı durdurun dedi
Berlin’de on binler “Gazze’de soykırımı durdurun” dedi
Siyonist İsrail’den Gazze’ye saldırı!
Siyonist İsrail'den Gazze'ye saldırı!
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi
Nepal'in yeni başbakanı Discord'da seçildi
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Trump’ın suikast korkusu!
Trump’ın suikast korkusu!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze'de okulu bombaladı!
Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Nepal'in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem!
Kamçatka bölgesinde 7,4'lük deprem!
Daha Fazla Video Göster