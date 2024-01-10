Polonya polisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı! Polonya’da siyasi gerilim tırmanıyor

Polonya'da ilginç bir polis baskını yaşandı. Varşova polisi, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluğa azmettirmek" suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski içişleri bakanı ile yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek gözaltına aldı. Baskın ülkede büyük tartışmaya neden oldu.

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