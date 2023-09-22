22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Polonya Kiev'e silah yardımını kesti

Polonya Kiev'e silah yardımını kesti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2023 13:52
Polonya'nın Ukrayna’ya yönelik tahıl ambargosu uygulaması üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin BM'de yaptığı konuşma iki ülke arasındaki ilişkilerde kırılma noktası oldu. Polonya Başbakanı açıklamalar ardından Ukrayna'ya silah desteğini kestiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
Polonya Kiev’e silah yardımını kesti
Polonya Kiev'e silah yardımını kesti
BM’de Rusya-Ukrayna gerilimi!
BM'de Rusya-Ukrayna gerilimi!
Kum fırtınası! Resmi tatil ilan etti
Kum fırtınası! Resmi tatil ilan etti
Hortum felaketi! Çok sayıda ölü var
Hortum felaketi! Çok sayıda ölü var
Vekillerin yumruklu kavgası!
Vekillerin yumruklu kavgası!
Elini sıkmayı unutunca böyle tepki verdi
Elini sıkmayı unutunca böyle tepki verdi
Yevlah’ta Karabağ görüşmesi! İşte son durum
Yevlah'ta Karabağ görüşmesi! İşte son durum
Müziği durdurmayan bando şefini vurdu
Müziği durdurmayan bando şefini vurdu
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti
Ermenistan’a gerekli cevap verildi
"Ermenistan’a gerekli cevap verildi"
Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı
Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı
Tahran’dan Bakü’ye Karabağ desteği
Tahran'dan Bakü'ye Karabağ desteği
Daha Fazla Video Göster