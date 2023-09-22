22 Eylül 2023, Cuma
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Polonya Kiev'e silah yardımını kesti
Polonya'nın Ukrayna’ya yönelik tahıl ambargosu uygulaması üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin BM'de yaptığı konuşma iki ülke arasındaki ilişkilerde kırılma noktası oldu. Polonya Başbakanı açıklamalar ardından Ukrayna'ya silah desteğini kestiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.