Polonya Kiev’e silah yardımını kesti

Polonya'nın Ukrayna’ya yönelik tahıl ambargosu uygulaması üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin BM'de yaptığı konuşma iki ülke arasındaki ilişkilerde kırılma noktası oldu. Polonya Başbakanı açıklamalar ardından Ukrayna'ya silah desteğini kestiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.