18 Kasım 2021, Perşembe
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Polonya-Belarus sınırında neler oluyor? Göçmenlere şiddetli müdahale sürüyor mu?
Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi tüm dünyada anbean takip ediliyor. Zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği topraklarına geçme girişiminde bulunan göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.