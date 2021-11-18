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Polonya-Belarus sınırında neler oluyor? Göçmenlere şiddetli müdahale sürüyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.11.2021 11:43
Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi tüm dünyada anbean takip ediliyor. Zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği topraklarına geçme girişiminde bulunan göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
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