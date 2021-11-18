Polonya-Belarus sınırında neler oluyor? Göçmenlere şiddetli müdahale sürüyor mu?

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi tüm dünyada anbean takip ediliyor. Zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği topraklarına geçme girişiminde bulunan göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.