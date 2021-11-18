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Polonya-Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.11.2021 10:35
Güncelleme:18.11.2021 10:56
Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi tüm dünyada anbean takip ediliyor. Zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği topraklarına geçme girişiminde bulunan göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ediyor. Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar...
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