Polonya-Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi tüm dünyada anbean takip ediliyor. Zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği topraklarına geçme girişiminde bulunan göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ediyor. Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar...