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Polonya Avrupa Birliği'nden çıkıyor mu? Mahkemeden AB kararı

A Haber
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Giriş: 13.10.2021 14:28
İngiltere'den sonra Polonya'da mı Avrupa Birliği'nden ayrılıyor? Polonya Anayasa Mahkemesi'nin 'Avrupa Birliği yasaları, ulusal anayasadan üstün olamaz' kararı Polonya Avrupa Birliği'nden çıkacak mı sorularını akıllara getirdi. "Polexit"e karşı Polonyalılar sokağa döküldü. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
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