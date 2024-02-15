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Polisten ayı kostümüyle uyuşturucu operasyonu

AA
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Giriş: 15.02.2024 17:41
Güney Amerika ülkesi Peru'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen narkotik polisleri ayı kostümüyle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İşte o ilginç operasyondan görüntüler...
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Ayı kostümüyle uyuşturucu operasyonu
Ayı kostümüyle uyuşturucu operasyonu
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