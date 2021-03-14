Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Dünya Videoları Polisler genç kadın Sarah Everard'ı bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı Polisler genç kadın Sarah Everard'ı bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı Giriş: 14.03.2021 14:00 Güncelleme:14.03.2021 14:06 Londra Polis Teşkilatı'nın bulmak için seferber olduğu 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Londra Polis Teşkilatı, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığını duyurdu. DİĞER