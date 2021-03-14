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Polisler genç kadın Sarah Everard'ı bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 14:00
Güncelleme:14.03.2021 14:06
Londra Polis Teşkilatı'nın bulmak için seferber olduğu 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Londra Polis Teşkilatı, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığını duyurdu.
Polisler genç kadını bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı POLİSLER GENÇ KADINI BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU! 1 POLİS TUTUKLANDI DÜNYA AYAĞA KALKTI
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