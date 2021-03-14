Polisler genç kadın Sarah Everard'ı bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı

Londra Polis Teşkilatı'nın bulmak için seferber olduğu 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Londra Polis Teşkilatı, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığını duyurdu.

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