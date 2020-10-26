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Pogba'dan Macron'a tepki: Milli takımı bıraktı
Manchester United takımının dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 'İslam uluslararası terörizm' sözlerinin ardından milli takımı bıraktı. Manchester United takımının dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 'İslam uluslararası terörizm' sözlerinin ardından milli takımı bıraktı.