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PKK-YPG'li vekilden yeni provokasyon! Kakabaveh İsveç Dışişleri Bakanı hakkında soruşturma talep etti

A Haber
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Giriş: 05.07.2022 13:21
İsveç'te PKK/YPG'li siyasetçi Kakabaveh Türkiye-İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da yaptığı üçlü anlaşmaya karşı provokasyonlarına devam ediyor. Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında soruşturma talep etti. A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan ayrıntıları aktardı.
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