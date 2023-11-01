01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları PKK yanlısı Fransız yazardan skandal: Ölen İsrailli ve Filistinli çocuklar bir değil

PKK yanlısı Fransız yazardan skandal: Ölen İsrailli ve Filistinli çocuklar bir değil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2023 18:05
Batı medyası, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı yasal zemine oturtabilmek için büyük çaba sarf ederken Fransız yazar Caroline Fourest'in açıklamaları küresel çapta öfkeye neden oldu. Daha önce terör örgütü PKK'yı öven bir belgesel çeken Fourest, şimdi de Gazze'de binlerce çocuğu öldüren İsrail'i savundu, "Gazze'de öldürülen çocuklar, hamas'ın öldürdüğü çocuklarla bir tutulamaz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK yanlısı Fransız yazardan skandal!
PKK yanlısı Fransız yazardan skandal!
Belçika’da katil İsrail protesto edildi
Belçika’da katil İsrail protesto edildi
İsrail’den çok tehlikeli hamle
İsrail'den çok tehlikeli hamle
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı
Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı
Şehit annesinin karnından çıkartıldı!
Şehit annesinin karnından çıkartıldı!
Hamas’tan katil İsrail’e gözdağı
Hamas'tan katil İsrail'e gözdağı
İsrail’e ait 4 askeri araç imha edildi
"İsrail'e ait 4 askeri araç imha edildi"
İsrail’den Filistinlilere işkence
İsrail'den Filistinlilere işkence
Katil İsrail’e Cibaliye’den yükselen feryat
Katil İsrail'e Cibaliye'den yükselen feryat
ABD Kongresi’nde Gazze’ye destek
ABD Kongresi'nde Gazze'ye destek
İsrail’den katliam: 100’den fazla ölü
İsrail'den katliam: 100'den fazla ölü
Daha Fazla Video Göster