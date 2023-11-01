PKK yanlısı Fransız yazardan skandal: Ölen İsrailli ve Filistinli çocuklar bir değil

Batı medyası, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı yasal zemine oturtabilmek için büyük çaba sarf ederken Fransız yazar Caroline Fourest'in açıklamaları küresel çapta öfkeye neden oldu. Daha önce terör örgütü PKK'yı öven bir belgesel çeken Fourest, şimdi de Gazze'de binlerce çocuğu öldüren İsrail'i savundu, "Gazze'de öldürülen çocuklar, hamas'ın öldürdüğü çocuklarla bir tutulamaz" dedi.

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