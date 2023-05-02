PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı

Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan Türklere saldırdı. Hem Belçika'da hem de Fransa'da gerçekleşen saldırılara her iki ülke polisi de sessiz kaldı.

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