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PKK yandaşlarından seçmenlere saldırı

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Giriş: 02.05.2023 09:56
Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan Türklere saldırdı. Hem Belçika'da hem de Fransa'da gerçekleşen saldırılara her iki ülke polisi de sessiz kaldı.
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