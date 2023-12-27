27 Aralık 2023, Çarşamba
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PKK yandaşları sokağa Avrupa'da döküldü! Operasyonlar terör destekçilerini rahatsız etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto eden terör örgütü PKK yandaşları, Almanya ve İsviçre'de sokağa döküldü. Paçavralarla örgütü lehine sloganlar atarak pankartlar açtı. Her 3 ülkede terör yandaşlarına eylem izni verilmesi tepki topladı.