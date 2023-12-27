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PKK yandaşları sokağa Avrupa'da döküldü! Operasyonlar terör destekçilerini rahatsız etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:26
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto eden terör örgütü PKK yandaşları, Almanya ve İsviçre'de sokağa döküldü. Paçavralarla örgütü lehine sloganlar atarak pankartlar açtı. Her 3 ülkede terör yandaşlarına eylem izni verilmesi tepki topladı.
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