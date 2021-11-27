PKK, Suriye’de yine çocuk kaçırdı! Kaçırılan  çocuklarını araştıran aileye işkence

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de bir yandan sivilleri katlediyor diğer yandan da çocukları kaçırıp zorla silah altına alıyor. Teröristler, son 1 haftada Haseke'de 3 kızı kaçırdı. Çocuklarının peşine düşen aileler, işkence yapan teröristlerin kızları Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürdüğünü belirtiyor.

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