27 Kasım 2021, Cumartesi
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PKK, Suriye’de yine çocuk kaçırdı! Kaçırılan çocuklarını araştıran aileye işkence
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de bir yandan sivilleri katlediyor diğer yandan da çocukları kaçırıp zorla silah altına alıyor. Teröristler, son 1 haftada Haseke'de 3 kızı kaçırdı. Çocuklarının peşine düşen aileler, işkence yapan teröristlerin kızları Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürdüğünü belirtiyor.