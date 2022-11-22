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PJAK İran'daki protestolara destek mi veriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 15:28
İran'da gösteriler devam ediyor. Karışıklığın ardında PKK'nın İran’daki kolu PJAK'ın da etkili olduğu iddiaları öne sürülüyor. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan aktardı.
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