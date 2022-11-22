22 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
PJAK İran'daki protestolara destek mi veriyor?
İran'da gösteriler devam ediyor. Karışıklığın ardında PKK'nın İran’daki kolu PJAK'ın da etkili olduğu iddiaları öne sürülüyor. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan aktardı.