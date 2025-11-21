21 Kasım 2025, Cuma

Pezeşkiyan "dost ülkeleri" eleştirdi! İran Cumhurbaşkanı Rusya'yı mı işaret etti?
Pezeşkiyan "dost ülkeleri" eleştirdi! İran Cumhurbaşkanı Rusya'yı mı işaret etti?

Pezeşkiyan "dost ülkeleri" eleştirdi! İran Cumhurbaşkanı Rusya'yı mı işaret etti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:33
İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve füze üslerine düzenlediği saldırıların yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülke ismi vermeden eleştiride bulunarak “Dost gördüğümüz bazı ülkeler bize yardım etmedi” dedi. Pezeşkiyan’ın sözleriyle hangi ülkeyi hedef aldığı merak konusu olurken, ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
