Perspektif - Polonya – Belarus sınırında göçmen krizi

Son günlerde dünyanın gözü kulağı Belarus - Polonya sınırında yaşanan gerilimde. Binlerce mültecinin Avrupa Birliği topraklarına ulaşmak için çıktığı yolculuk Avrupa Birliği ülkeleri ile Belarus'u karşı karşıya getirdi. Peki göç krizi nasıl başladı? Yaşananlar mülteci krizi mi yoksa bir hibrit savaş mı? Perspektif bu hafta Polonya - Belarus krizinin perde arkasını ele aldı...

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