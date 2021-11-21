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Perspektif - Polonya – Belarus sınırında göçmen krizi

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Giriş: 21.11.2021 10:55
Son günlerde dünyanın gözü kulağı Belarus - Polonya sınırında yaşanan gerilimde. Binlerce mültecinin Avrupa Birliği topraklarına ulaşmak için çıktığı yolculuk Avrupa Birliği ülkeleri ile Belarus'u karşı karşıya getirdi. Peki göç krizi nasıl başladı? Yaşananlar mülteci krizi mi yoksa bir hibrit savaş mı? Perspektif bu hafta Polonya - Belarus krizinin perde arkasını ele aldı...
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Polonya – Belarus sınırında göçmen krizi
Polonya – Belarus sınırında göçmen krizi
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