18 Eylül 2021, Cumartesi
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PERSPEKTİF - İsrail'in Yeni Başbakanı Naftali Bennett kim? İsrail'de aşırı sağcı Bennett dönemi
İsrail'de sekiz partinin katılımıyla yaklaşık üç ay önce yeni hükümet kuruldu. Başbakanlık koltuğunda şu an için aşırı sağcı Naftali Bennett oturuyor. Peki, İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kim? Özellikle Filistin politikası hakkında ne biliyoruz? Perspektif bu hafta İsrail'deki hükümet değişikliğini ve bunun Filistin'e yansımasını ele aldı...