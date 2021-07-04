PERSPEKTİF - Donald Trump yeniden meydanlarda! Katolik Joe Biden mı evanjelist Donald Trump mı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan aylar sonra ilk kez miting düzenledi. Trump, meydanlarda siyasete yeniden dönme sinyalleri verirken Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Vatikan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Washington - Vatikan hattında buzlar eriyor mu? Perspektif bu hafta ABD siyasetindeki son gelişmeleri ele aldı.

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